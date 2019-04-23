Певица МакSим получила множественные травмы в ДТП по дороге в аэропорт

“Прошу с пониманием отнестись к ситуации и пожелать скорейшего выздоровления. Поддержка крайне важна, мы ценим ее, как никогда”, - заявила менеджер.

Несколько дней назад МакSим (Марина Максимова) направлялась в аэропорт для того, чтобы полететь в Москву на съемки клипа, и попала в ДТП. Судя по всему, травмы звезда получила серьезные, но Соколова заверила поклонников и СМИ, что ситуация под контролем, здоровьем исполнительницы заняты лучшие врачи.Врачи прогнозируют, что до конца мая Максимова будет на реабилитации. Концерты, которые планировала дать звезда, перенесут.Судя по опубликованным фото, МакSим действительно серьезно пострадала: на ее теле множественные синяки и ссадины. Фанаты звезды желают в комментариях ей скорейшего выздоровления и благодарят, что узнали информацию “из первых уст”.