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Певица МакSим получила множественные травмы в ДТП по дороге в аэропорт

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова в своем Instagram заявила, что певица попала в ДТП. В посте она рассказала о состоянии звезды и опубликовала фото ее многочисленных травм.
Певица МакSим получила множественные травмы в ДТП по дороге в аэропорт

Несколько дней назад МакSим (Марина Максимова) направлялась в аэропорт для того, чтобы полететь в Москву на съемки клипа, и попала в ДТП. Судя по всему, травмы звезда получила серьезные, но Соколова заверила поклонников и СМИ, что ситуация под контролем, здоровьем исполнительницы заняты лучшие врачи.

“Прошу с пониманием отнестись к ситуации и пожелать скорейшего выздоровления. Поддержка крайне важна, мы ценим ее, как никогда”, - заявила менеджер.


Врачи прогнозируют, что до конца мая Максимова будет на реабилитации. Концерты, которые планировала дать звезда, перенесут.

Судя по опубликованным фото, МакSим действительно серьезно пострадала: на ее теле множественные синяки и ссадины. Фанаты звезды желают в комментариях ей скорейшего выздоровления и благодарят, что узнали информацию “из первых уст”.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 11:29

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