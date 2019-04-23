Исследование: Вегетарианское питание способно уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний





По мнению американских специалистов, диета, насыщенная различными овощами, рыбой, фруктами и бобовыми помогает сохранить здоровье сердца и сосудов. Результаты эксперимента показывают, что питание, изобилующее сухофруктами и переработанным мясом (колбаса, сосиски) увеличивает риск попадания в медучреждение на 72%.Новая научная работа показывает, насколько важна профилактика сердечной недостаточности, развивающейся в результате нарушения прокачки достаточного количества крови и кислорода сердцем. Медики рекомендуют употреблять больше полезных продуктов, содержащих витамины и другие микроэлементы, необходимые для поддержки нормальной работы сердечно-сосудистой системы, чтобы избежать радикального лечения в дальнейшем.