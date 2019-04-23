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Специалисты назвали 5 вероятных проблем с пенисом в старости

Специалисты назвали 5 проблем, которые могут произойти с пенисом в старости. Некоторые можно предотвратить, а другие же неизбежно приходят в пожилом возрасте.
Специалисты назвали 5 вероятных проблем с пенисом в старости

Первой проблемой эксперты назвали вялость мужского полового органа. Этот процесс можно замедлить с помощью регулярных физических упражнений и правильного питания или пластической операции на мошонке. Уменьшение пениса необратимо, так как это является признаком возрастных изменений. Мужской орган «съеживается» в результате потери эластичности тканями. Помимо этого, происходит изгиб вправо или влево из-за асимметричных микрошрамов, полученных во время занятий спортом или сексом. Этот недостаток возможно исправить прибегнув к инъекциям ботокса.

Эректильная дисфункция в большинстве случаев наблюдается у представителей «сильного пола» ближе к старости. Замедлить или совсем избежать данной проблемы можно с помощью здорового образа жизни и физических нагрузкок. Также побороться с этим помогут препараты, инъекции или импланты.

Последним специалисты назвали рак яичек и простаты. При выявлении уплотнений, покраснений или бляшек нужно сразу обратится в медучреждение, так как это может свидетельствовать о появлении онкологии.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:29

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