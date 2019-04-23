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Астрономы обнаружили в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра

Астрономы заявили, что им удалось обнаружить в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра. Изучение данных объектов позволит специалистам приблизиться к пониманию процесса формирования Вселенной.

Астрономы обнаружили в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра

Как сообщают астрономы, Омега Центавра — массивное скопление звезд шириной приблизительно в 150 световых лет. Озадачило специалистов то, что большинство объектов встречаются как минимум в 3-х разных популяциях, а это означает, что они собрались за несколько миллиардов лет. Ранее научные работники считали, что скопление звезд появилось из разорванных галактик. Один из таких потоков назвали Фимбултхул, он находится на расстоянии в 21 300 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра

Специалисты провели компьютерное моделирование и показали, что Фимбултхул может оказаться движущейся звездой, которую гравитация галактики извлекла из Омега Центавра. Также данное открытие показывает, что Млечный Путь находится в процессе разрыва карликовой галактики Стрельца, поскольку ее звезды движутся по орбите вокруг нашей галактики. Астрономы считают, что Омега Центавра может показать, как карликовая галактика будет выглядеть через несколько миллиардов лет.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:26

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