Астрономы обнаружили в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра
Астрономы заявили, что им удалось обнаружить в Млечном Пути звезды из шарового скопления Омега Центавра. Изучение данных объектов позволит специалистам приблизиться к пониманию процесса формирования Вселенной.
Как сообщают астрономы, Омега Центавра — массивное скопление звезд шириной приблизительно в 150 световых лет. Озадачило специалистов то, что большинство объектов встречаются как минимум в 3-х разных популяциях, а это означает, что они собрались за несколько миллиардов лет. Ранее научные работники считали, что скопление звезд появилось из разорванных галактик. Один из таких потоков назвали Фимбултхул, он находится на расстоянии в 21 300 световых лет от Земли.
Специалисты провели компьютерное моделирование и показали, что Фимбултхул может оказаться движущейся звездой, которую гравитация галактики извлекла из Омега Центавра. Также данное открытие показывает, что Млечный Путь находится в процессе разрыва карликовой галактики Стрельца, поскольку ее звезды движутся по орбите вокруг нашей галактики. Астрономы считают, что Омега Центавра может показать, как карликовая галактика будет выглядеть через несколько миллиардов лет.
Как сообщают астрономы, Омега Центавра — массивное скопление звезд шириной приблизительно в 150 световых лет. Озадачило специалистов то, что большинство объектов встречаются как минимум в 3-х разных популяциях, а это означает, что они собрались за несколько миллиардов лет. Ранее научные работники считали, что скопление звезд появилось из разорванных галактик. Один из таких потоков назвали Фимбултхул, он находится на расстоянии в 21 300 световых лет от Земли.
Специалисты провели компьютерное моделирование и показали, что Фимбултхул может оказаться движущейся звездой, которую гравитация галактики извлекла из Омега Центавра. Также данное открытие показывает, что Млечный Путь находится в процессе разрыва карликовой галактики Стрельца, поскольку ее звезды движутся по орбите вокруг нашей галактики. Астрономы считают, что Омега Центавра может показать, как карликовая галактика будет выглядеть через несколько миллиардов лет.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:26