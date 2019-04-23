Виктория Дайнеко разместила фото с оголенными ногами

Дайнеко никогда не комплексовала по поводу своей фигуры. Она весьма успешно делала ставку на свое творчество и талант. Многим поклонникам нравится внешний вид звезды, но не обходится и без «гурманов», которым сложно угодить.Одна из последних публикаций вызвала волну споров среди подписчиков станицы Дайнеко в Instagram. На снимке певица сидит в кресле, показывая оголенные ноги. «Погода вдохновляет на подвиги», - прокомментировала свой пост звезда.Фолловеры разделились на два лагеря. Одни восхищались «формами» артистки, а другие сочли снимок слишком развратным и отметили, что не следовало так оголяться. «Наверное, забыли отфотошопить», «Почему мы привыкли что если звезда, то должна весить 47 кг? Она красивая, талантливая, очень харизматичная девушка. Она любит себя и свое тело. Мне тоже нравится она такая», «Такие ноги не будут одиноки», - комментировали подписчики спорное фото.