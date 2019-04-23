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Виктория Дайнеко разместила фото с оголенными ногами

Виктория Дайнеко удивила аудиторию своим фото в сети Instagram. Некоторые подписчики сочли снимок слишком вульгарным, а другие напротив - высоко оценили «формы» звезды.
Виктория Дайнеко разместила фото с оголенными ногами

Дайнеко никогда не комплексовала по поводу своей фигуры. Она весьма успешно делала ставку на свое творчество и талант. Многим поклонникам нравится внешний вид звезды, но не обходится и без «гурманов», которым сложно угодить.

Одна из последних публикаций вызвала волну споров среди подписчиков станицы Дайнеко в Instagram. На снимке певица сидит в кресле, показывая оголенные ноги. «Погода вдохновляет на подвиги», - прокомментировала свой пост звезда.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни восхищались «формами» артистки, а другие сочли снимок слишком развратным и отметили, что не следовало так оголяться. «Наверное, забыли отфотошопить», «Почему мы привыкли что если звезда, то должна весить 47 кг? Она красивая, талантливая, очень харизматичная девушка. Она любит себя и свое тело. Мне тоже нравится она такая», «Такие ноги не будут одиноки», - комментировали подписчики спорное фото.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:08

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