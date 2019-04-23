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Байрон Дафо назвал месяц в России худшим в его жизни

Канадский хоккеист, бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо назвал месяц, который он провел на территории Российской Федерации, худшим в его жизни. Об этом он сообщил в подкасте бывших хоккеистов НХЛ Райана Уитни и Пола Биссоннетта.
Байрон Дафо назвал месяц в России худшим в его жизни

Как сообщает издание Sports.ru, Дафо уже планировал заканчивать карьеру хоккеиста, как получил приглашение в омский «Авангард». Цена вопроса была очень заманчивая. Ему предложили миллион долларов за 4 месяца, поэтому хоккеист долго не думал, собрал вещи и отправился в Россию.

Однако по приезду его поселили в барак, поскольку квартиру нашли не сразу. После у него начал болеть пах и он обратился к врачу. В больнице он был удивлен условиями содержания. Мигающие лампочки создавали впечатление фильма ужасов. Врач диагностировал повреждение паха и бедра, которое произошло еще до перехода в команду. На этом основании спортсмену выплатили только 400 тысяч долларов.

После получения оплаты Байрон Дафо сразу собрал вещи и уехал домой. О периоде, приведённом в России, он отзывается, как о худшем в своей жизни. Хоккеист сказал, что больше ни при каких обстоятельствах не вернётся в РФ.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:59

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