В Сети появились снимки Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники





Недавно стало известно, что знаменитая певица Бритни Спирс оказалась в психиатрической клиники. Произошло это из-за того, что исполнительница отказалась принимать препараты, которые ей назначил психиатр. Такие действия привели певицу к нервному расстройству, в результате чего отце был вынужден отправить знаменитую дочь в психиатрическую клинику. Недавно на странице одного из сообществ, которое сознали преданные поклонники Бритни Спирс в Instagram, появились первые фотографии исполнительницы, после госпитализации.Снимки были сделаны папарацци, в тот момент когда знаменитость покидала психиатрическую клинику. По предварительным данным, певица еще не закончила лечение, но ей было разрешено покинуть клинику на некоторое время, чтобы она могла отметить Пасху с родными и близкими людьми. Поклонники решили, что на фото Бритни Спирс выглядит очень грустной и растерянной.