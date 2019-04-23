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В Сети появились снимки Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники

В Сети опубликованы снимки Бритни Спирс после ее выхода из психиатрической клиники. Данные фотографии появились в одном из фанатских сообществ в соцсети Instagram.

В Сети появились снимки Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники

Недавно стало известно, что знаменитая певица Бритни Спирс оказалась в психиатрической клиники. Произошло это из-за того, что исполнительница отказалась принимать препараты, которые ей назначил психиатр. Такие действия привели певицу к нервному расстройству, в результате чего отце был вынужден отправить знаменитую дочь в психиатрическую клинику. Недавно на странице одного из сообществ, которое сознали преданные поклонники Бритни Спирс в Instagram, появились первые фотографии исполнительницы, после госпитализации.

В Сети появились снимки Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники

Снимки были сделаны папарацци, в тот момент когда знаменитость покидала психиатрическую клинику. По предварительным данным, певица еще не закончила лечение, но ей было разрешено покинуть клинику на некоторое время, чтобы она могла отметить Пасху с родными и близкими людьми. Поклонники решили, что на фото Бритни Спирс выглядит очень грустной и растерянной.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

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