Ксения Бородина заставила Курбана Омарова удалить адресованный Сергею Светлакову пост
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заставила своего супруга Курбана Омарова удалить пост, который он посвятил Сергею Светлакову. Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, заметив, что бизнесмен скоропостижно и без объяснений убрал публикацию с личного микроблога.
Не секрет, что шутку прославленного комика и актера Сергея Светлакова, которую он озвучил в свежем выпуске телешоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», продолжают активно обсуждать в социальных сетях. А все из-за того, что высказывания артиста не понравились одному из супругов ведущих «Дома-2», который поспешил выступить в защиту своей жены.
Омаров написал длинный пост, в котором в пух и прах раскритиковал Светлакова и прикрепил к своим словам фотографию комедийного актера, перечеркнутую красным маркером. Спустя несколько часов Курбан удалил пост, что вызвало у интернет-пользователей много вопросов.
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что на самом деле Омарова заставили убрать публикацию из Instagram. А принудила к этому предпринимателя его звездная супруга Ксения Бородина, которая, по слухам, на сегодняшний день по-прежнему напугана перспективой громкого скандала, сообщает Оndom2.
К слову, фолловеры предполагают, что ведущей «Дома-2» очень стыдно за действия своего благоверного, поэтому она и отказывается как-либо комментировать его пост.
Не секрет, что шутку прославленного комика и актера Сергея Светлакова, которую он озвучил в свежем выпуске телешоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», продолжают активно обсуждать в социальных сетях. А все из-за того, что высказывания артиста не понравились одному из супругов ведущих «Дома-2», который поспешил выступить в защиту своей жены.
Омаров написал длинный пост, в котором в пух и прах раскритиковал Светлакова и прикрепил к своим словам фотографию комедийного актера, перечеркнутую красным маркером. Спустя несколько часов Курбан удалил пост, что вызвало у интернет-пользователей много вопросов.
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что на самом деле Омарова заставили убрать публикацию из Instagram. А принудила к этому предпринимателя его звездная супруга Ксения Бородина, которая, по слухам, на сегодняшний день по-прежнему напугана перспективой громкого скандала, сообщает Оndom2.
К слову, фолловеры предполагают, что ведущей «Дома-2» очень стыдно за действия своего благоверного, поэтому она и отказывается как-либо комментировать его пост.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:04