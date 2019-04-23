Анна Седокова может позволить себе «набрать еще пару килограмм»





Бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявляет, что ее внешность ее полностью устраивает. Чтобы достичь теперешнего результата, артистка много времени проводит в спортзале и тщательно следит за фигурой. Однако, основным моментом она считает уверенность в себе.Анна Седокова – мать троих детей. Старшей дочери Алине уже 14 лет, вторая дочь Моника отпразднует свое 8-летие в июле. В новых отношениях у певицы появился сын Гектор. Во время последней беременности Седокова набрала лишний вес, с которым ей было тяжело справиться. Она долгое время старалась привести свою фигуру в порядок и на данный момент снова довольна своей внешностью. «Я могу позволить себе поправиться, но важно продолжать чувствовать себя уверенной», - отмечает звезда.Свой идеальный вес она представляет на отметке 58-60 кг, но сейчас он несколько больше. Тем не менее, артистка чувствует себя комфортно.