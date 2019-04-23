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Анна Седокова может позволить себе «набрать еще пару килограмм»

Анна Седокова призналась, что вполне довольна своей внешностью. По признанию самой артистки, она даже может позволить себе набрать еще пару дополнительных килограмм.
Анна Седокова может позволить себе «набрать еще пару килограмм»

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявляет, что ее внешность ее полностью устраивает. Чтобы достичь теперешнего результата, артистка много времени проводит в спортзале и тщательно следит за фигурой. Однако, основным моментом она считает уверенность в себе.

Анна Седокова – мать троих детей. Старшей дочери Алине уже 14 лет, вторая дочь Моника отпразднует свое 8-летие в июле. В новых отношениях у певицы появился сын Гектор. Во время последней беременности Седокова набрала лишний вес, с которым ей было тяжело справиться. Она долгое время старалась привести свою фигуру в порядок и на данный момент снова довольна своей внешностью. «Я могу позволить себе поправиться, но важно продолжать чувствовать себя уверенной», - отмечает звезда.
Анна Седокова может позволить себе «набрать еще пару килограмм»

Свой идеальный вес она представляет на отметке 58-60 кг, но сейчас он несколько больше. Тем не менее, артистка чувствует себя комфортно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:54

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