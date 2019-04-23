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Ученые создали полусинтетические клетки человека

Специалисты из Эдинбургского университета, который находится в Шотландии, создали полусинтетические клетки человеческого организма. Статья с результатом указанного исследования была опубликована на Phys.org.
Ученые создали полусинтетические клетки человека

В ходе проведенного эксперимента ученые вживили в человеческие клетки соединение молекул, которые стимулируют образование кислородных радикалов и иных элементов при воздействии ультрафиолетового излучения. Также в состав клеток добавили мономеры, которые при влиянии света сшивались с образованными радикалами и синтезировали полимер. Некоторые из полимеров имели флуоресцентные свойства. Также они воздействовали на клетки, изменяя их поведение и направление передвижения.

Проведенные исследования способствуют появлению новой области биохимии, что позволит более детально изучать эту сферу науки и её возможные перспективы. Кроме этого эксперимент позволяет изучить реакции клеток на воздействие полимерных образований.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:38

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