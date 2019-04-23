Саймон Марданшин пожаловался Ольге Орловой на свою девушку
Один из самых ярких героев телестройки «Дом-2» Саймон Марданшин пожаловался ведущей проекта Ольге Орловой на свою возлюбленную. По словам молодого человека, ему кажется, что Анастасия Якуб издевается над ним.
Как стало известно, длинноволосая красавица из Кишинева продолжает разочаровывать Марданшина. Напомним, что еще несколько дней назад Саймон жаловался всему коллективу и руководству «Дома-2» на то, что Анастасия не поддерживает его и не стремиться на Лобном месте отстаивать их пару.
Тогда же Марданшин указал еще на тот факт, что, в отличие от Марины Африкантовой, Якуб не помогает ему готовиться к кубку России по бодибилдингу. Впрочем, не успела Анастасия исправиться, как у Саймона появился новый повод для возмущения.
В итоге пожаловаться на Анастасию Саймон решил Ольге Орловой прямо во время Лобного места, где он заявил, что до глубины души разочаровался в девушке.
По словам Марданшина, он хорошо понимает тех участников, которым становиться смешно слушая его жалобы, ведь его отношения давно похожи на «сатиру». К слову, Орлову очень рассмешил тот факт, что Саймон готов расстаться с Настей из-за жареного лука.
Как стало известно, длинноволосая красавица из Кишинева продолжает разочаровывать Марданшина. Напомним, что еще несколько дней назад Саймон жаловался всему коллективу и руководству «Дома-2» на то, что Анастасия не поддерживает его и не стремиться на Лобном месте отстаивать их пару.
Тогда же Марданшин указал еще на тот факт, что, в отличие от Марины Африкантовой, Якуб не помогает ему готовиться к кубку России по бодибилдингу. Впрочем, не успела Анастасия исправиться, как у Саймона появился новый повод для возмущения.
В итоге пожаловаться на Анастасию Саймон решил Ольге Орловой прямо во время Лобного места, где он заявил, что до глубины души разочаровался в девушке.
«Вот я же не приношу ей непонятно что и не говорю «слушай, придется научиться это есть, потому что тут с едой сейчас вот траблы как бы, но надо как-то выживать». Ну я же так не издеваюсь над ней! Мне уже кажется, что она прикалывается надо мной! Чесно», - заявила Саймон Ольге.
По словам Марданшина, он хорошо понимает тех участников, которым становиться смешно слушая его жалобы, ведь его отношения давно похожи на «сатиру». К слову, Орлову очень рассмешил тот факт, что Саймон готов расстаться с Настей из-за жареного лука.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34