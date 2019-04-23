Саймон Марданшин пожаловался Ольге Орловой на свою девушку

«Вот я же не приношу ей непонятно что и не говорю «слушай, придется научиться это есть, потому что тут с едой сейчас вот траблы как бы, но надо как-то выживать». Ну я же так не издеваюсь над ней! Мне уже кажется, что она прикалывается надо мной! Чесно», - заявила Саймон Ольге.



