«Я не буду мстить»: Дмитрий Ланской рассказал о переживаниях после смерти Юлии Началовой

В личном Instagram-аккаунте исполнителя появился пост, где он благодарит всех, кто поддержал его в трудную минуту, а также тех, кто «кидал копья проклятий и исходил желчью». Дмитрий Ланской заявил, что это сделало его только сильнее. По его мнению, несмотря на то, что сейчас сложно отличать добро от зла, «подобные ситуации» помогают расположить линии границ. Все, что произошло с артистом на протяжении последнего месяца, укрепило его жизненную позицию и принципы. «Демоны сами полезли наружу», - заявил Ланской, добавляя, что теперь знает их имена.«Я не буду мстить», - пишет знаменитость. Он отметил, что оскорбившие его люди уже сейчас получают наказание, но жизнь длинная и при случае Ланской все же сочтется с недоброжелателями.После смерти Началовой на Дмитрия Ланского сразу посыпались обвинения. Ходили слухи, что именно из-за первого мужа певица начала употреблять препараты, которые привели к анорексии. Родитель артистки говорил о причастности Ланского к смерти дочери, но после личной встречи с музыкантом свое мнение изменил.