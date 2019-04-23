Бьянка отравилась просроченной едой и оказалась под капельницу

Бьянка опубликовала новый пост в социальной сети Instagram. На фотографии она запечатлена лежа на кровати под капельницей. На снимке видно, что знаменитости измеряли давление, поскольку на ее руке еще находится тонометр. В комментарии исполнительница написала, что у нее пищевая токсикоинфекция. Также она посоветовала своим преданным поклонника не есть просроченную еду. В конце певица добавила, что собирается быстро восстановить здоровье и уже завтра она ждет встречи с фанатами в эфире одной из радиостанций.Подписчики решили поддержать свою любимицу и начали писать, чтобы Бьянка берегла свое здоровье. Были и те, кто посчитал, что певица просто хотела пропиариться перед выходом в эфир на радиостанции. Но, несмотря на негативные комментарии, пост знаменитости собрал большое количество лайков.