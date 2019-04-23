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Ученые определили продукты, снижающие риск онкологии простаты

Последние исследования ученых помогли определить ряд веществ, помогающих снизить вероятность возникновения рака предстательной железы. Эти химические соединения содержатся в доступных продуктах.
Ученые определили продукты, снижающие риск онкологии простаты

В последнее время количество выявленных случаев онкологических заболеваний простаты неуклонно растет. Ученые провели исследования на подопытных мышах и выяснили, что сложные формы рака помогают остановить ресвератрол, куркумин и урсоловая кислота. Пронаблюдав процесс превращения пораженных клеток в злокачественную опухоль, исследователи выяснили, что препятствовать ему можно с помощью вышеперечисленных веществ.

Проведя логическую параллель, ученые рекомендовали употреблять продукты, которые содержат эти вещества, чтобы снизить нежелательные риски. Ресвератрол содержится в ягодах, куркумин можно найти в составе одноименной приправы, а урсоловую кислоту – в яблоках. Специалисты рекомендуют включить в рацион как можно больше этих доступных продуктов.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:44

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