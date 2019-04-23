Ученые определили продукты, снижающие риск онкологии простаты





В последнее время количество выявленных случаев онкологических заболеваний простаты неуклонно растет. Ученые провели исследования на подопытных мышах и выяснили, что сложные формы рака помогают остановить ресвератрол, куркумин и урсоловая кислота. Пронаблюдав процесс превращения пораженных клеток в злокачественную опухоль, исследователи выяснили, что препятствовать ему можно с помощью вышеперечисленных веществ.Проведя логическую параллель, ученые рекомендовали употреблять продукты, которые содержат эти вещества, чтобы снизить нежелательные риски. Ресвератрол содержится в ягодах, куркумин можно найти в составе одноименной приправы, а урсоловую кислоту – в яблоках. Специалисты рекомендуют включить в рацион как можно больше этих доступных продуктов.