Ольга Бузова призналась, что планирует еще вернуться в австрийскую клинику
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова восстанавливала здоровье в австрийском центре здоровья «Verba Mayr». По словам поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2», в последнее время ее очень пугает тот факт, что она начала часто болеть.
Не секрет, что за эту зиму Бузова дважды перенесла тяжелую простуду. Впрочем, несмотря на высокую температуру и слабость Ольга лишь несколько раз отменяла свои выступления. Как следствие это негативно отразилось на ее здоровье и иммунитете.
Стоит отметить, что многочисленные поклонники Бузовой не единожды советовали своей любимице устроить себе отпуск, ведь переживали, что загруженный рабочий график певицы, в конечном счете, еще больше отразиться на ее здоровье.
И лишь на днях Ольга решила прислушаться к своим фанатам. Ранее стало известно, что Бузова отправилась отдыхать в санаторий в компании своего директора Арама Арчера. Впрочем, лишь недавно выяснилось, что в центре знаменитость будет заниматься восстановлением своего здоровья.
Сейчас Ольга продолжает рассказывать фанатам, какие именно процедуры ежедневно ей приходилось проходить. К примеру, Бузова сообщила подписчикам, что в австрийской клинике все расписано по минутам, куда даже включен дневной сон.
К слову, пробудет в австрийской клинике ведущая реалити-шоу еще несколько дней, однако уже сейчас Ольга признается, что обязательно в ближайшее время посетит это место.
Не секрет, что за эту зиму Бузова дважды перенесла тяжелую простуду. Впрочем, несмотря на высокую температуру и слабость Ольга лишь несколько раз отменяла свои выступления. Как следствие это негативно отразилось на ее здоровье и иммунитете.
Стоит отметить, что многочисленные поклонники Бузовой не единожды советовали своей любимице устроить себе отпуск, ведь переживали, что загруженный рабочий график певицы, в конечном счете, еще больше отразиться на ее здоровье.
И лишь на днях Ольга решила прислушаться к своим фанатам. Ранее стало известно, что Бузова отправилась отдыхать в санаторий в компании своего директора Арама Арчера. Впрочем, лишь недавно выяснилось, что в центре знаменитость будет заниматься восстановлением своего здоровья.
Сейчас Ольга продолжает рассказывать фанатам, какие именно процедуры ежедневно ей приходилось проходить. К примеру, Бузова сообщила подписчикам, что в австрийской клинике все расписано по минутам, куда даже включен дневной сон.
К слову, пробудет в австрийской клинике ведущая реалити-шоу еще несколько дней, однако уже сейчас Ольга признается, что обязательно в ближайшее время посетит это место.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20