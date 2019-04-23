Ольга Бузова призналась, что планирует еще вернуться в австрийскую клинику

Не секрет, что за эту зиму Бузова дважды перенесла тяжелую простуду. Впрочем, несмотря на высокую температуру и слабость Ольга лишь несколько раз отменяла свои выступления. Как следствие это негативно отразилось на ее здоровье и иммунитете.Стоит отметить, что многочисленные поклонники Бузовой не единожды советовали своей любимице устроить себе отпуск, ведь переживали, что загруженный рабочий график певицы, в конечном счете, еще больше отразиться на ее здоровье.И лишь на днях Ольга решила прислушаться к своим фанатам. Ранее стало известно, что Бузова отправилась отдыхать в санаторий в компании своего директора Арама Арчера. Впрочем, лишь недавно выяснилось, что в центре знаменитость будет заниматься восстановлением своего здоровья.Сейчас Ольга продолжает рассказывать фанатам, какие именно процедуры ежедневно ей приходилось проходить. К примеру, Бузова сообщила подписчикам, что в австрийской клинике все расписано по минутам, куда даже включен дневной сон.К слову, пробудет в австрийской клинике ведущая реалити-шоу еще несколько дней, однако уже сейчас Ольга признается, что обязательно в ближайшее время посетит это место.