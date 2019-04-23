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Ольга Бузова призналась, что планирует еще вернуться в австрийскую клинику

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова восстанавливала здоровье в австрийском центре здоровья «Verba Mayr». По словам поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2», в последнее время ее очень пугает тот факт, что она начала часто болеть.

Ольга Бузова призналась, что планирует еще вернуться в австрийскую клинику

Не секрет, что за эту зиму Бузова дважды перенесла тяжелую простуду. Впрочем, несмотря на высокую температуру и слабость Ольга лишь несколько раз отменяла свои выступления. Как следствие это негативно отразилось на ее здоровье и иммунитете.

Стоит отметить, что многочисленные поклонники Бузовой не единожды советовали своей любимице устроить себе отпуск, ведь переживали, что загруженный рабочий график певицы, в конечном счете, еще больше отразиться на ее здоровье.

И лишь на днях Ольга решила прислушаться к своим фанатам. Ранее стало известно, что Бузова отправилась отдыхать в санаторий в компании своего директора Арама Арчера. Впрочем, лишь недавно выяснилось, что в центре знаменитость будет заниматься восстановлением своего здоровья.

Ольга Бузова призналась, что планирует еще вернуться в австрийскую клинику

Сейчас Ольга продолжает рассказывать фанатам, какие именно процедуры ежедневно ей приходилось проходить. К примеру, Бузова сообщила подписчикам, что в австрийской клинике все расписано по минутам, куда даже включен дневной сон.

К слову, пробудет в австрийской клинике ведущая реалити-шоу еще несколько дней, однако уже сейчас Ольга признается, что обязательно в ближайшее время посетит это место.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20

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