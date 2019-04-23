Оглашено количество желающих помочь Нотр-Даму жителей России





Несколько дней назад, 20 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян о желании помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери. В нем приняли участие люди в возрасте от 18 лет. Объем выборки составил около 1 600 респондентов.Социологи заявили, что 44% опрошенных не поддержали инициативу помочь восстановить Нотр-Дам-де-Пари, а еще 5% затруднились ответить. Согласились в основном пожилые люди, а молодёжь не так активно поддержала эту инициативу.Ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил сочувствие в связи с случившемся в христианской святыне и предложил помощь российских экспертов в возрождении собора после пожара.Нотр-Дам-де-Пари загорелся в вечернее время 15 апреля. Огонь потушили только утром следующего дня. Он уничтожил больше половины кровли и шпиль. Недавно действующий президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что на восстановление главного храма города потребуется 5 лет.