Сотрудница Pornhub рассказала о своей работе в порноиндустрии





Pornhub – это крупнейший порноресурс с контентом, доступным без какой-либо оплаты. Он уже долгое время остается одним из самых посещаемых сайтов для взрослых во всем мире. Его сотрудница Ария Натаниэль, которая занимает должность SMM-менеджера, рассказала изданию Mashable о том, как справляется со своей работой.Ария Натаниэль внимательно следит за спортом, политикой, видеоиграми и другими развлечениями. Она вникает в темы обсуждений пользователей и на основе этого создает новые публикации в соцсетях. Это позволяет ресурсу не терять актуальности и всегда быть привлекательным для пользователей.Девушка рассказала, что Pornhub ушел от стандартного уровня SMM, который преобладает в других соцсетях. Благодаря стремлению к оптимизации стиля общения в соцсетях, их портал стал интереснее для более широкого круга пользователей.Сотрудница крупнейшего порнопортала призналась, что на процесс создания их контента она видит не часто и только в ходе маркетинговой компании. Она отметила, что Pornhub не так часто снимает самостоятельно, что обычно удивляет многих. Нахождение в этой сфере никак не повлияло на сексуальную жизнь девушки. Она пояснила, что ее работа не касается личной жизни, разве что расширяет ее познания в этой области.