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Сотрудница Pornhub рассказала о своей работе в порноиндустрии

Ария Натаниэль, SMM-менеджер порносайта Pornhub, дала изданию Mashable интервью, где поделилась информацией о своей работе. Сотрудница рассказала, что ей необходимо всегда быть в курсе последних новостей и тенденций в разных областях.
Сотрудница Pornhub рассказала о своей работе в порноиндустрии

Pornhub – это крупнейший порноресурс с контентом, доступным без какой-либо оплаты. Он уже долгое время остается одним из самых посещаемых сайтов для взрослых во всем мире. Его сотрудница Ария Натаниэль, которая занимает должность SMM-менеджера, рассказала изданию Mashable о том, как справляется со своей работой.

Ария Натаниэль внимательно следит за спортом, политикой, видеоиграми и другими развлечениями. Она вникает в темы обсуждений пользователей и на основе этого создает новые публикации в соцсетях. Это позволяет ресурсу не терять актуальности и всегда быть привлекательным для пользователей.

Девушка рассказала, что Pornhub ушел от стандартного уровня SMM, который преобладает в других соцсетях. Благодаря стремлению к оптимизации стиля общения в соцсетях, их портал стал интереснее для более широкого круга пользователей.

Сотрудница крупнейшего порнопортала призналась, что на процесс создания их контента она видит не часто и только в ходе маркетинговой компании. Она отметила, что Pornhub не так часто снимает самостоятельно, что обычно удивляет многих. Нахождение в этой сфере никак не повлияло на сексуальную жизнь девушки. Она пояснила, что ее работа не касается личной жизни, разве что расширяет ее познания в этой области.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:27

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