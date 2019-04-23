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Психологи: Бунтарская натура способна защитить подростков от избыточного веса

Британские психологи порекомендовали родителям подростков применить новую методику. Речь идет о бунтарской натуре молодых людей, способной защитить их от избыточного веса.

Психологи: Бунтарская натура способна защитить подростков от избыточного веса

По мнению специалистов, родители должны убедить своих отпрысков, что вредные фастфуды им продают крупные корпорации. Это может вызвать недовольство подростков, которые взбунтуются против компаний, зарабатывающих на них большие суммы.

Специалисты провели исследование, где участвовали школьники 13-14 лет. Подросткам продемонстрировали один из новостных сюжетов, авторы которого объясняли, что на рекламу, нацеленную на подрастающее поколение крупные компании, занимающиеся производством вредной пищи, тратят больше сотни миллионов долларов. Такая реклама призывает детей ежедневно питаться калорийными продуктами.

Подростки отреагировали на сюжет крайне негативно. Все, кто участвовал в эксперименте, отказались от употребления фастфудов и выразили желание перейти на полезные продукты.

Проблема подросткового ожирения распространена во всем мире. Избыточный вес увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Эксперты советуют родителям обращать внимание на то, что едят их дети, стараясь максимально уберечь наследников от разрушающего воздействия продуктов быстрого питания.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:19

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