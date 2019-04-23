Андрей Малахов намекнул, что пользуется услугами того же визажиста, что и Ксения Собчак

«Салон красоты Мильфей - сейчас мое любимое место для ответственных сборов и классной косметологии», - заявляет в личном микроблоге экс-кандидат на пост главы РФ.

«И люблю до сих пор!» - подчеркнул Малахов.

Несколько часов назад на страничке в Instagram Собчак появилась новая публикация, комментарии под которой заинтересовали многочисленных пользователей Сети. Под фотографией Ксения советует своим поклонникам всегда пробовать что-то новое, ведь именно так ей удалось отыскать «идеального визажиста».Стоит отметить, что для фолловеров стало большой неожиданностью увидеть, что одним из первых прокомментировал свежий пост Собчак ее коллега Андрей Малахов. Телеведущий телепередачи «Прямой эфир» намекнул, что давно пользуется услугами того же визажиста, что и Ксения.Поклонники подметили, что в последнее время Собчак действительно появляется в обществе с довольно ярким макияжем, который лишь подчеркивает ее привлекательность.На свежей фотографии Ксении видно, что в этот раз визажист сделал акцент на ее глазах, а вот щекам придал лишь мягкий румянец и нанес хайлайтер, чтобы создать тем самым эффект сияющей кожи.