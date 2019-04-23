Ученые: Грецкие орехи способствуют похудению
Американские ученые из медицинского центра Beth Israel Deaconess провели исследование, в ходе которого выяснили, что грецкие орехи способствуют специфическому изменению мозга, в результате чего человек худеет. В эксперименте приняли участие люди страдающие ожирением.
Ученые предложили добровольцам, страдающим ожирением, употреблять смузи, которое содержит около 50 граммов грецких орехов. Данный напиток пациенты употребляли 1 раз в сутки на протяжении 5 дней. Потом люди, участвующие в эксперименте, на месяц возвращались к своему привычному рациону, а после несколько дней употребляли смузи с грецким орехом. Научные работники измеряли активность мозга добровольцев до и после эксперимента.
Результаты показали, что в мозгу произошли изменения в активностях, отвечающих за сытость. Употребляя грецкие орехи, люди быстрее утоляли голод и потребляли меньше калорий. Специалисты сообщили, что блюда и напитки содержащие орехи помогают похудеть за счет влияния в мозгу на функцию контролирования аппетита.
Ученые предложили добровольцам, страдающим ожирением, употреблять смузи, которое содержит около 50 граммов грецких орехов. Данный напиток пациенты употребляли 1 раз в сутки на протяжении 5 дней. Потом люди, участвующие в эксперименте, на месяц возвращались к своему привычному рациону, а после несколько дней употребляли смузи с грецким орехом. Научные работники измеряли активность мозга добровольцев до и после эксперимента.
Результаты показали, что в мозгу произошли изменения в активностях, отвечающих за сытость. Употребляя грецкие орехи, люди быстрее утоляли голод и потребляли меньше калорий. Специалисты сообщили, что блюда и напитки содержащие орехи помогают похудеть за счет влияния в мозгу на функцию контролирования аппетита.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:08