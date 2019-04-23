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Apple выпустила третьи бета-версии iOS 12.3 и tvOS 12.3

Компания Apple выпустила обновление тестовых версий iOS 12.3 и tvOS 12.3. Главные изменения коснулись приложения Apple TV.
Apple выпустила третьи бета-версии iOS 12.3 и tvOS 12.3

В новых бета-версиях iOS 12.3 и tvOS 12.3 приложение для просмотра ТВ получило новый внешний вид и открыло возможность пользователям опробовать сервис Apple TV Channels. Он представляет собой площадку, где присутствуют как потоковые вещания, так и кабельные сети.

Протестировать Apple TV Channel пока могут только жители США, которые участвуют в программе раннего доступа, т.к. зона покрытия многих сетей не выходит за пределы Северной Америки. Сейчас пользователям доступны лишь четыре сервиса: Tastemade, The Smithsonian Channel, Starz и Showtime. Со временем их численность будет увеличиваться.

По предварительной информации, официальный выход полных сборок iOS 12.3, tvOS 12.3 и Apple TV Channels состоится до конца весны этого года. Первое время сервис будет доступен в ограниченном количестве стран, но в будущем охват будет увеличиваться. Вполне возможно, что сделают это за счёт появления на платформе региональных потоковых сервисов.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 10:00

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