Ученые установили, что доверие пожилых людей к мошенникам может быть симптомом Альцгеймера





В эксперименте приняло участие несколько тысяч пожилых людей возвратом от 70 лет. За каждым велось наблюдение в течение 6 лет. Ежегодно все участники исследования проходили тесты, которые были созданы для определения склонности к доверию у людей. Отдельно в тестах обращалось внимание на ситуации, способные вызвать подозрение у более молодых людей. Результат оказался весьма интересным.В конце исследования у 151 человека было обнаружено болезнь Альцгеймера. Еще 255 имели небольшие когнитивные нарушения, которые являются ранней симптоматикой заболевания. Все эти люди показали плохие результаты по определению обмана и были склонны к доверию. Таким образом удалось определить, что участникам эксперимента труднее определить мошенничество, если они имеют ранние симптомы заболевания памяти, или уже больны Альцгеймером.Кроме этого 264 исследуемым, которые умерли во время эксперимента, провели вскрытие. В результате обнаружено, что чем больше в мозгу человека было амилоидных бляшек (признак болезни Альцгеймера), тем хуже они проходили тест на определение обмана.В итоге ученые рекомендуют обращать повышенное внимание на проявление вышеуказанных симптомов у пожилых родственников, поскольку возможно это поможет выявить заболевание на ранней стадии, что даст больше времени на предотвращение прогрессивного развития болезни.