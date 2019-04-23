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Ученые: Недостаточное потребление воды стимулирует детей пить сладкие напитки

В Соединенных Штатах ученые провели исследование и доказали, что недостаточное ежедневное потребление воды стимулирует детей пить сладкие напитки. Эксперты изучили данные 8,4 тысячи участников в возрасте от 2 до 19 лет, сообщается в Journal of the American Medical Association Pediatrics.

Ученые: Недостаточное потребление воды стимулирует детей пить сладкие напитки

Специалисты обратили внимание на результаты, включающие информацию о потреблении детьми воды и напитков, содержащих сахар с учетом анализа калорийности последних. В ходе изучение удалось выяснить: 20% всех участников пили воду не каждый день, заменяя ее подслащенными напитками.

Данные исследования показали, что дети и подростки больше отдают предпочтение газированной воде, сладким фруктовым сокам, спортивным и энергетическим продуктам, кофе с сахаром. В изученном списке отсутствуют 100% соки.

Автор научного проекта Ашер Росингер сообщил, что подрастающее поколение должно иметь свободный доступ к питьевой воде. По мнению ученого, 200 калорий могут показаться не очень большими, но им свойственно накапливаться в организме, если каждый день выпивать сладкий напиток. Это может стать причиной не только избыточного веса, но и многочисленных проблем со здоровьем.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:24

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