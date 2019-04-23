Ученые: Недостаточное потребление воды стимулирует детей пить сладкие напитки





Специалисты обратили внимание на результаты, включающие информацию о потреблении детьми воды и напитков, содержащих сахар с учетом анализа калорийности последних. В ходе изучение удалось выяснить: 20% всех участников пили воду не каждый день, заменяя ее подслащенными напитками.Данные исследования показали, что дети и подростки больше отдают предпочтение газированной воде, сладким фруктовым сокам, спортивным и энергетическим продуктам, кофе с сахаром. В изученном списке отсутствуют 100% соки.Автор научного проекта Ашер Росингер сообщил, что подрастающее поколение должно иметь свободный доступ к питьевой воде. По мнению ученого, 200 калорий могут показаться не очень большими, но им свойственно накапливаться в организме, если каждый день выпивать сладкий напиток. Это может стать причиной не только избыточного веса, но и многочисленных проблем со здоровьем.