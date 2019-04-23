Ученые: Малоподвижный образ жизни сокращает ее продолжительность





Ослабление организма в результате малоподвижного образа жизни вызывает атрофию мускул, ослабляет выносливость и силу, уменьшает костную массу и повреждает позвоночник и суставы. Также замедляется обмен веществ в результате нарушения работы головного мозга и эндокринной системы. Эксперты отмечают, что подобные отклонения могут привести к преждевременной смерти. Часто наблюдается ожирение и возникает онкология. Большой вред получает и сердечно-сосудистая система. Все вышеперечисленные болезни приводят к летальному исходу.Специалисты утверждают, что при сидячем образе жизни появляется ишемическое заболевание мышечного органа, нарушается дыхание и дестабилизируются функции желудка.