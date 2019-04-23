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Ученые: Малоподвижный образ жизни сокращает ее продолжительность

Команда ирландских ученых провела исследование, чтобы выяснить влияние малоподвижного образа жизни на организм человека. Оказалось, каждый год преждевременно умирают примерно 70 000 жителей Великобритании из-за того, что на протяжении суток сидят и не двигаются более 6 часов.
Ученые: Малоподвижный образ жизни сокращает ее продолжительность

Ослабление организма в результате малоподвижного образа жизни вызывает атрофию мускул, ослабляет выносливость и силу, уменьшает костную массу и повреждает позвоночник и суставы. Также замедляется обмен веществ в результате нарушения работы головного мозга и эндокринной системы. Эксперты отмечают, что подобные отклонения могут привести к преждевременной смерти. Часто наблюдается ожирение и возникает онкология. Большой вред получает и сердечно-сосудистая система. Все вышеперечисленные болезни приводят к летальному исходу.

Специалисты утверждают, что при сидячем образе жизни появляется ишемическое заболевание мышечного органа, нарушается дыхание и дестабилизируются функции желудка.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:16

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