Оля Рапунцель и Рита Ларченко подрались на Лобном месте
Героини второго сезона телешоу «Спаси свою любовь» продолжают выяснять отношения. «Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и невеста Ильи Яббарова Маргарита Ларченко подрались на Лобном месте.
Ни для кого не является секретом, что неделю назад в Периметре стартовал новый сезон проекта «Спаси свою любовь». В этот раз участниками шоу стали «старожилы» телестройки, которые, несмотря на длительность отношений, по-прежнему не могут до конца разрешить те или иные «семейные» проблемы.
Впрочем, парочки, как видно из эфиров, занимаются не своими отношениями, а скандалят между собой. Сначала конфликтная ситуация возникла между Романом Капаклы и Дмитрием Дмитренко, которые, не став сдерживать эмоций, подрались зонтиками от дождя на Лобном месте.
Теперь же выяснилось, что Ольга Рапунцель то и дело ссорится с новой возлюбленной своего несостоявшегося зятя Ильи Яббарова. Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Оля подралась с Ритой.
На записи слышно, что первой начала угрожать Ларченко, которая заявила Рапунцель, что сейчас встанет и ударит ее «по лбу». Присутствующим на Лобном месте было смешно наблюдать за происходящим, ведь они, по всей видимости, до конца были уверены, что Ольга и Маргарита не подерутся. Как оказалось, зря.
В результате Ларченко и Рапунцель сцепились, а разнять девушек с трудом получилось у четырех парней.
Ни для кого не является секретом, что неделю назад в Периметре стартовал новый сезон проекта «Спаси свою любовь». В этот раз участниками шоу стали «старожилы» телестройки, которые, несмотря на длительность отношений, по-прежнему не могут до конца разрешить те или иные «семейные» проблемы.
Впрочем, парочки, как видно из эфиров, занимаются не своими отношениями, а скандалят между собой. Сначала конфликтная ситуация возникла между Романом Капаклы и Дмитрием Дмитренко, которые, не став сдерживать эмоций, подрались зонтиками от дождя на Лобном месте.
Теперь же выяснилось, что Ольга Рапунцель то и дело ссорится с новой возлюбленной своего несостоявшегося зятя Ильи Яббарова. Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Оля подралась с Ритой.
На записи слышно, что первой начала угрожать Ларченко, которая заявила Рапунцель, что сейчас встанет и ударит ее «по лбу». Присутствующим на Лобном месте было смешно наблюдать за происходящим, ведь они, по всей видимости, до конца были уверены, что Ольга и Маргарита не подерутся. Как оказалось, зря.
В результате Ларченко и Рапунцель сцепились, а разнять девушек с трудом получилось у четырех парней.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:43