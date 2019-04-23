Михаил Жванецкий возвращается к работе после перелома руки





Концерт Жванецкого, посвященный 85-летию писателя, который был запланирован на 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, организаторы перенесли на 9 июня из-за сломанной руки артиста. Мероприятие должно было пройти в театре эстрады Янтарь-холл. Билеты, которые были приобретены на концерт, будут действительны на новую дату.Представитель артиста Олег Сташкевич рассказал, что писатель ответственно относится к лечению, проходит прописанные врачом процедуры. Заживление руки проходит медленно, но все-таки наметилась позитивная динамика.Также Олег Сташкевич отметил, что артист уже во всю вовлечен в рабочий процесс. 30 апреля состоится запись передачи, которая выйдет в эфир уже 5 числа следующего месяца. А в мае уже полноценно начинается концертная деятельность.Михаил Жванецкий, народный артист России, исполнитель авторских литературных произведений, отметил свое 85-летие 6 марта.