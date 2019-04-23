АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Михаил Жванецкий возвращается к работе после перелома руки

Михаил Жванецкий, известный писатель-сатирик, восстанавливается после полученной травмы – перелома руки. Артист чувствует себя лучше и собирается вернуться к работе в ближайшее время.
Михаил Жванецкий возвращается к работе после перелома руки

Концерт Жванецкого, посвященный 85-летию писателя, который был запланирован на 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, организаторы перенесли на 9 июня из-за сломанной руки артиста. Мероприятие должно было пройти в театре эстрады Янтарь-холл. Билеты, которые были приобретены на концерт, будут действительны на новую дату.

Представитель артиста Олег Сташкевич рассказал, что писатель ответственно относится к лечению, проходит прописанные врачом процедуры. Заживление руки проходит медленно, но все-таки наметилась позитивная динамика.

Также Олег Сташкевич отметил, что артист уже во всю вовлечен в рабочий процесс. 30 апреля состоится запись передачи, которая выйдет в эфир уже 5 числа следующего месяца. А в мае уже полноценно начинается концертная деятельность.
Михаил Жванецкий возвращается к работе после перелома руки

Михаил Жванецкий, народный артист России, исполнитель авторских литературных произведений, отметил свое 85-летие 6 марта.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Грецкие орехи способствуют
Apple выпустила третьи бета-версии iOS
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву
Ученые установили, что доверие пожилых
Андрей Малахов намекнул, что пользуется
Ученые: Недостаточное потребление воды
Ученые: Малоподвижный образ жизни
Михаил Жванецкий возвращается к работе
В Госдуме предлагают обменять
Специалисты составили рейтинг самых
Оля Рапунцель и Рита Ларченко подрались
Алла Пугачева призналась, что не носит
Концертный директор Евгения Осина
Андрей Григорьев-Апполонов и его
Поклонники не узнали Машу Малиновскую
Памела Андерсон снялась в пикантной
Американские ученые рассказали, что
Ирина Цывина задумывалась об уходе в
Наоми Кэмпбелл произвела фурор на
Американские сейсмологи рассказали о
Новый кроссовер Lynk & Co получил мотор
Анонсирован непадающий велосипед с
Найденную в янтаре древнюю осу из
Стас Костюшкин с юмором ответил
Звезда “Кадетства” Артем Терехов сдал
Замминистра обороны России рассказал об
В саундтреке второй серии «Игры
Тарасова ответила на критику розового
Владельцы Hyundai и Kia смогут менять
Любовница Станислава Говорухина готова
Просмотреть все новости