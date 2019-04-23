АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft
EUR 71.72 USD 63.79
Курс валют на 23.04.2019

Специалисты составили рейтинг самых надежных моторов для кроссоверов

Специалисты из портала NJCar составили рейтинг пяти лучших силовых агрегатов для кроссоверов. В ТОП вошли двигатели, которые способны преодолеть максимум расстояние без капитального ремонта.
Специалисты составили рейтинг самых надежных моторов для кроссоверов

Первенство занял мотор R20 от Honda CR-V. Этот двигатель имеет самый большой ресурс без капитального ремонта, который составляет полмиллиона километров. На втором месте расположился силовой агрегат 4B11 от Mitsubishi Outlander. Его пробег, без каких либо серьезных вмешательств, в среднем составляет 450 тысяч километров. Бронза досталась мотору 1-AZ, который установлен на Toyota RAV4. Двигатель способен преодолеть расстояние в 400 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Четвертую строчку занял силовой агрегат Suzuki J20A, который используется в автомобилях Grand Vitara. Если не брать во внимание небольшой недостаток – увеличение употребления масла после 150 тысяч километров, то ресурс этого мотора составит в среднем 350 тысяч километров. И замыкает пятерку лидеров двигатель MR20 от Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, который способен преодолеть в среднем 300-350 тысяч километров без серьезных вмешательств в механизм мотора.

Все данные были взяты в среднем значении и не являются абсолютно верными. Хорошую работу силового агрегата обеспечить систематическая диагноста, которая поможет выявить проблему в зачатии и устранить её. Также не стоит забывать о качественном топливе и маслах. Соблюдение элементарных правил эксплуатации позволит увеличить срок службы любого двигателя, без проведения радикального вмешательства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Грецкие орехи способствуют
Apple выпустила третьи бета-версии iOS
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву
Ученые установили, что доверие пожилых
Андрей Малахов намекнул, что пользуется
Ученые: Недостаточное потребление воды
Ученые: Малоподвижный образ жизни
Михаил Жванецкий возвращается к работе
В Госдуме предлагают обменять
Специалисты составили рейтинг самых
Оля Рапунцель и Рита Ларченко подрались
Алла Пугачева призналась, что не носит
Концертный директор Евгения Осина
Андрей Григорьев-Апполонов и его
Поклонники не узнали Машу Малиновскую
Памела Андерсон снялась в пикантной
Американские ученые рассказали, что
Ирина Цывина задумывалась об уходе в
Наоми Кэмпбелл произвела фурор на
Американские сейсмологи рассказали о
Новый кроссовер Lynk & Co получил мотор
Анонсирован непадающий велосипед с
Найденную в янтаре древнюю осу из
Стас Костюшкин с юмором ответил
Звезда “Кадетства” Артем Терехов сдал
Замминистра обороны России рассказал об
В саундтреке второй серии «Игры
Тарасова ответила на критику розового
Владельцы Hyundai и Kia смогут менять
Любовница Станислава Говорухина готова
Просмотреть все новости