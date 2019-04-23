Специалисты составили рейтинг самых надежных моторов для кроссоверов





Первенство занял мотор R20 от Honda CR-V. Этот двигатель имеет самый большой ресурс без капитального ремонта, который составляет полмиллиона километров. На втором месте расположился силовой агрегат 4B11 от Mitsubishi Outlander. Его пробег, без каких либо серьезных вмешательств, в среднем составляет 450 тысяч километров. Бронза досталась мотору 1-AZ, который установлен на Toyota RAV4. Двигатель способен преодолеть расстояние в 400 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Четвертую строчку занял силовой агрегат Suzuki J20A, который используется в автомобилях Grand Vitara. Если не брать во внимание небольшой недостаток – увеличение употребления масла после 150 тысяч километров, то ресурс этого мотора составит в среднем 350 тысяч километров. И замыкает пятерку лидеров двигатель MR20 от Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, который способен преодолеть в среднем 300-350 тысяч километров без серьезных вмешательств в механизм мотора.Все данные были взяты в среднем значении и не являются абсолютно верными. Хорошую работу силового агрегата обеспечить систематическая диагноста, которая поможет выявить проблему в зачатии и устранить её. Также не стоит забывать о качественном топливе и маслах. Соблюдение элементарных правил эксплуатации позволит увеличить срок службы любого двигателя, без проведения радикального вмешательства.