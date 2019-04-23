В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Петра Порошенко
Депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме Крым, предложил собственный способ возвращения украинских моряков на Родину. Политик считает, что пленных нужно обменять на Петра Порошенко, покидающего пост главы государства.
Шеремет назвал пока еще действующего лидера Украины «президентом войны» и уверен, его необходимо привлечь к ответственности. Порошенко должен вместо моряков сесть за решетку и предстать перед законом за свои «преступные приказы, а также заранее спланированную провокацию», имевшую место в Керченском поливе.
Депутат Госдумы надеется, что новоизбранный президент Владимир Зеленский выберет для развития своего государства правильное направление, и его действия не выйдут за рамки партнерских, выгодных как для Украины, так и для РФ, отношений. У россиян, отметил Шеремет, ближе народа, чем украинцы, нет, поэтому Москва всегда готова к диалогу, обсуждению спорных вопросов и поиску компромисса.
Шеремет назвал пока еще действующего лидера Украины «президентом войны» и уверен, его необходимо привлечь к ответственности. Порошенко должен вместо моряков сесть за решетку и предстать перед законом за свои «преступные приказы, а также заранее спланированную провокацию», имевшую место в Керченском поливе.
Депутат Госдумы надеется, что новоизбранный президент Владимир Зеленский выберет для развития своего государства правильное направление, и его действия не выйдут за рамки партнерских, выгодных как для Украины, так и для РФ, отношений. У россиян, отметил Шеремет, ближе народа, чем украинцы, нет, поэтому Москва всегда готова к диалогу, обсуждению спорных вопросов и поиску компромисса.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:56