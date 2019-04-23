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В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Петра Порошенко

Депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме Крым, предложил собственный способ возвращения украинских моряков на Родину. Политик считает, что пленных нужно обменять на Петра Порошенко, покидающего пост главы государства.
В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Петра Порошенко

Шеремет назвал пока еще действующего лидера Украины «президентом войны» и уверен, его необходимо привлечь к ответственности. Порошенко должен вместо моряков сесть за решетку и предстать перед законом за свои «преступные приказы, а также заранее спланированную провокацию», имевшую место в Керченском поливе.

Депутат Госдумы надеется, что новоизбранный президент Владимир Зеленский выберет для развития своего государства правильное направление, и его действия не выйдут за рамки партнерских, выгодных как для Украины, так и для РФ, отношений. У россиян, отметил Шеремет, ближе народа, чем украинцы, нет, поэтому Москва всегда готова к диалогу, обсуждению спорных вопросов и поиску компромисса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:56

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