В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Петра Порошенко





Шеремет назвал пока еще действующего лидера Украины «президентом войны» и уверен, его необходимо привлечь к ответственности. Порошенко должен вместо моряков сесть за решетку и предстать перед законом за свои «преступные приказы, а также заранее спланированную провокацию», имевшую место в Керченском поливе.Депутат Госдумы надеется, что новоизбранный президент Владимир Зеленский выберет для развития своего государства правильное направление, и его действия не выйдут за рамки партнерских, выгодных как для Украины, так и для РФ, отношений. У россиян, отметил Шеремет, ближе народа, чем украинцы, нет, поэтому Москва всегда готова к диалогу, обсуждению спорных вопросов и поиску компромисса.