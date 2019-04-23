Алла Пугачева призналась, что не носит яркую одежду из-за панических атак

В основном 70-летняя Алла Пугачева появляется на публике и выступает на концертах в нарядах черного цвета. В одном из последних интервью она призналась "На Рублевке. Life", что этому есть весомое объяснение. В юности знаменитость заметила, что яркая одежда вызывает у нее панические атаки. От нее у исполнительницы кружилась голова, и она покрывалась потом.Долгое время никто не мог понять причину подобному явлению. Оказалось Алла Борисовна страдает от хромофобии. Данный недуг характеризуется боязнью ярких цветов, что, в свою очередь, может вызвать панические атаки. Ученые предполагают, что этот страх относится к подсознательным инстинктам человека.