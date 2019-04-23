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Алла Пугачева призналась, что не носит яркую одежду из-за панических атак

Поклонники эстрадной певицы Аллы Пугачевой знают, что у нее сахарный диабет и больное сердце. Однако недавно Примадонна откровенно рассказала еще об одном экзотическом заболевании.
Алла Пугачева призналась, что не носит яркую одежду из-за панических атак

В основном 70-летняя Алла Пугачева появляется на публике и выступает на концертах в нарядах черного цвета. В одном из последних интервью она призналась "На Рублевке. Life", что этому есть весомое объяснение. В юности знаменитость заметила, что яркая одежда вызывает у нее панические атаки. От нее у исполнительницы кружилась голова, и она покрывалась потом.

Долгое время никто не мог понять причину подобному явлению. Оказалось Алла Борисовна страдает от хромофобии. Данный недуг характеризуется боязнью ярких цветов, что, в свою очередь, может вызвать панические атаки. Ученые предполагают, что этот страх относится к подсознательным инстинктам человека.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:29

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