Алла Пугачева призналась, что не носит яркую одежду из-за панических атак
Поклонники эстрадной певицы Аллы Пугачевой знают, что у нее сахарный диабет и больное сердце. Однако недавно Примадонна откровенно рассказала еще об одном экзотическом заболевании.
В основном 70-летняя Алла Пугачева появляется на публике и выступает на концертах в нарядах черного цвета. В одном из последних интервью она призналась "На Рублевке. Life", что этому есть весомое объяснение. В юности знаменитость заметила, что яркая одежда вызывает у нее панические атаки. От нее у исполнительницы кружилась голова, и она покрывалась потом.
Долгое время никто не мог понять причину подобному явлению. Оказалось Алла Борисовна страдает от хромофобии. Данный недуг характеризуется боязнью ярких цветов, что, в свою очередь, может вызвать панические атаки. Ученые предполагают, что этот страх относится к подсознательным инстинктам человека.
В основном 70-летняя Алла Пугачева появляется на публике и выступает на концертах в нарядах черного цвета. В одном из последних интервью она призналась "На Рублевке. Life", что этому есть весомое объяснение. В юности знаменитость заметила, что яркая одежда вызывает у нее панические атаки. От нее у исполнительницы кружилась голова, и она покрывалась потом.
Долгое время никто не мог понять причину подобному явлению. Оказалось Алла Борисовна страдает от хромофобии. Данный недуг характеризуется боязнью ярких цветов, что, в свою очередь, может вызвать панические атаки. Ученые предполагают, что этот страх относится к подсознательным инстинктам человека.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:29