Концертный директор Евгения Осина Александр Сидоренко заявил, что могила певца загорелась из-за лампады





По его мнению, на могиле Осина кто-то из его поклонников мог зажечь лампадку и оставить ее без присмотра, а в результате загорелся один из венков, и пламя перекинулось на крест. «Никакого осквернения захоронения не было», - подчеркнул директор артиста, назвав инцидент неприятной случайностью, передает "РБК".В компании «Ритуал» подтвердили слова представителя Осина, что вандализм здесь не при чем. Ответственность за возгорание на могиле музыканта, расположенной на Троекуровском кладбище, возлагают на недобросовестных сотрудников, отвечающих за порядок. Сломать ограждение на месте захоронения знаменитости, как утверждалось ранее, никто не мог, так как его никогда там не было.