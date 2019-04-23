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Концертный директор Евгения Осина Александр Сидоренко заявил, что могила певца загорелась из-за лампады

Концертный директор Евгения Осина Александр Сидоренко прокомментировал факт возгорания на могиле певца. Представитель артиста отметил, что осквернения не было, а пожар вспыхнул из-за чьей-то халатности.
Концертный директор Евгения Осина Александр Сидоренко заявил, что могила певца загорелась из-за лампады

По его мнению, на могиле Осина кто-то из его поклонников мог зажечь лампадку и оставить ее без присмотра, а в результате загорелся один из венков, и пламя перекинулось на крест. «Никакого осквернения захоронения не было», - подчеркнул директор артиста, назвав инцидент неприятной случайностью, передает "РБК".

В компании «Ритуал» подтвердили слова представителя Осина, что вандализм здесь не при чем. Ответственность за возгорание на могиле музыканта, расположенной на Троекуровском кладбище, возлагают на недобросовестных сотрудников, отвечающих за порядок. Сломать ограждение на месте захоронения знаменитости, как утверждалось ранее, никто не мог, так как его никогда там не было.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:11

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