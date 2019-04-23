Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили пожить отдельно

Артист назвал 16 лет, совместно прожитых с женой, увлекательнейшим периодом. Григорьев-Апполонов познакомился с избранницей, когда ей исполнилось всего 17, и влюбился с первого взгляда. Молодые люди, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, чувствовали себя комфортно вместе и решили пожениться. Супруги жили счастливо и воспитывали двух сыновей – Ивана и Артемия.Однако в последнее время в Сети стали появляться слухи о неполадках в отношениях Григорьева-Апполонова и его жены. Публика судачила, что супруга участника «Иванушек International» увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, якобы ее заметили на игре клуба «Химки», в состав которого входит 27-летний спортсмен.Поклонники артиста ожидали его комментариев по поводу этих домыслов. На днях музыкант подтвердил, что у них с женой возникли некоторые разногласия, и они решили пожить отдельно, чтобы иметь возможность разобраться в себе, однако о разводе речь не идет. Григорьев-Апполонов надеется наладить отношения с женой и сохранить семью. Певец попросил общественность уважать его личную жизнь и не вмешиваться в дела, касающиеся его близких.