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Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили пожить отдельно

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи по поводу разногласий с супругой Мариной Банковой. В своем Instagram-аккаунте певец опубликовал пост, где заявил, что они с возлюбленной не планируют разводиться, но решили взять паузу в отношениях и пожить отдельно.
Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили пожить отдельно

Артист назвал 16 лет, совместно прожитых с женой, увлекательнейшим периодом. Григорьев-Апполонов познакомился с избранницей, когда ей исполнилось всего 17, и влюбился с первого взгляда. Молодые люди, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, чувствовали себя комфортно вместе и решили пожениться. Супруги жили счастливо и воспитывали двух сыновей – Ивана и Артемия.

Однако в последнее время в Сети стали появляться слухи о неполадках в отношениях Григорьева-Апполонова и его жены. Публика судачила, что супруга участника «Иванушек International» увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, якобы ее заметили на игре клуба «Химки», в состав которого входит 27-летний спортсмен.
Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили пожить отдельно

Поклонники артиста ожидали его комментариев по поводу этих домыслов. На днях музыкант подтвердил, что у них с женой возникли некоторые разногласия, и они решили пожить отдельно, чтобы иметь возможность разобраться в себе, однако о разводе речь не идет. Григорьев-Апполонов надеется наладить отношения с женой и сохранить семью. Певец попросил общественность уважать его личную жизнь и не вмешиваться в дела, касающиеся его близких.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:59

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