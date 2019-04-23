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Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с женихом Адилем Рами

Недавно голливудская актриса Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии. Компанию артистке составил ее возлюбленный, футболист Адиль Рами.

Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с женихом Адилем Рами

Памела Андерсон и Адиль Рами стали звездами апрельского выпуска журнала Intimately. Они приняли участие в фотосессии для зарубежного издания. Для совместных снимков влюбленные позировали одетыми, но старались продемонстрировать всю глубину своих чувств. Они также хотели показать, что для их любви ничего не значит разница в возрасте, из-за которой 51-летняя артистка и 33-летний спортсмен часто подвергаются критике.

Памела Андерсон сделала и серию одиночных фото, на которых публика увидела, что знаменитость находится в отличной форме.

Кинозвезда опубликовала несколько черно-белых снимков с фотосессии на своей странице Instagram и получила множество комплиментов свой адрес со стороны поклонников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:49

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