Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с женихом Адилем Рами
Недавно голливудская актриса Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии. Компанию артистке составил ее возлюбленный, футболист Адиль Рами.
Памела Андерсон и Адиль Рами стали звездами апрельского выпуска журнала Intimately. Они приняли участие в фотосессии для зарубежного издания. Для совместных снимков влюбленные позировали одетыми, но старались продемонстрировать всю глубину своих чувств. Они также хотели показать, что для их любви ничего не значит разница в возрасте, из-за которой 51-летняя артистка и 33-летний спортсмен часто подвергаются критике.
Памела Андерсон сделала и серию одиночных фото, на которых публика увидела, что знаменитость находится в отличной форме.
Кинозвезда опубликовала несколько черно-белых снимков с фотосессии на своей странице Instagram и получила множество комплиментов свой адрес со стороны поклонников.
Памела Андерсон и Адиль Рами стали звездами апрельского выпуска журнала Intimately. Они приняли участие в фотосессии для зарубежного издания. Для совместных снимков влюбленные позировали одетыми, но старались продемонстрировать всю глубину своих чувств. Они также хотели показать, что для их любви ничего не значит разница в возрасте, из-за которой 51-летняя артистка и 33-летний спортсмен часто подвергаются критике.
Памела Андерсон сделала и серию одиночных фото, на которых публика увидела, что знаменитость находится в отличной форме.
Кинозвезда опубликовала несколько черно-белых снимков с фотосессии на своей странице Instagram и получила множество комплиментов свой адрес со стороны поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:49