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Американские ученые рассказали, что включает в себя здоровое старение

Американские ученые рассказали, что включает в себя понятие «здоровое старение». Как оказалось, этот процесс касается многих сторон человеческой жизни.

Американские ученые рассказали, что включает в себя здоровое старение

Эксперты заявляют, что человек начинает стареть не 65 лет, это явление связано с биологическими, психологическими, социальными и духовным изменениями, которые происходят с ним с самого появления на свет. Сейчас, когда продолжительность жизни людей увеличилась, они все больше пытаются понять механизм старения.

Многие ученые видят секрет здорового и успешного старения в отсутствии проблем со здоровьем, активной жизненной позиции, хорошей физической и умственной подготовке, усовершенствовании эмоциональных и духовных аспектов.

При этом геронтологи высказывают разные мнения относительно наиболее важных факторов в процессе старения. Одни специалисты настаивают на взаимосвязи между ведением здорового образа жизни, долгожительством и лучшим качеством жизни. Другие эксперты высказывают точку зрения, что главную роль играют наследственные и социально-экономические предпосылки.

Результаты недавнего исследования, проведенного в Алабаме с участием 1000 людей преклонного возраста, показали, что помочь пожилым людям обрести мужество в признании неизбежности старости и смерти может духовная вера.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:42

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