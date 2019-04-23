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Американские сейсмологи рассказали о непрекращающихся землетрясениях

Специалисты из Калифорнийского технологического в результате научной работы выяснили, что с 2008 года вдоль разлома Сан-Андреас было зарегистрировано около двух миллионов подземных толчков и колебаний земной поверхности. Эксперты заявляют, что все они могут послужить причиной для масштабного землетрясения в ближайшем будущем.

Американские сейсмологи рассказали о непрекращающихся землетрясениях

Ученые отмечают, что слабые землетрясения способны в корне изменить характер сейсмической активности в регионе. С их точки зрения, возможно, возникнет необходимость пересмотреть существующие прогнозы, касающиеся времени возникновения природного катаклизма.

По словам исследователей, общая сейсмическая схема территории начинает заметно «шуметь», однако вблизи разлома сложно выявить толчки, которые могут спровоцировать разрушительное землетрясение.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:23

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