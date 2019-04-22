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Звезда "Дома-2" Ольга Бузова готовится к поиску нового жениха

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова готовится к поискам нового жениха. Именно к такому выводу пришли поклонники после последнего выпуска программы "Бородина против Бузовой".
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова готовится к поиску нового жениха

Еще в конце прошлого года стала известна новость, что поющая телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова станет главной героиней второго сезона шоу "Замуж за Бузову", рейтинги которого буквально побили рекорды по просмотрам. Позже слухи утихли, однако в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" певица сама заговорила о поиске подходящего мужчины.

Ольга Бузова поинтересовалась у психолога, кто из участников подошел бы ей в качестве молодого человека, на что специалист посоветовал певице присматриваться к парням, по типажу похожим на Артема Сороку. Также для Ольги, как объяснила психолог, важными будут аспекты, касающиеся семьи избранника, его положения в обществе и отношения к детям.

Учитывая тот факт, что эти выходные Ольга Бузова проводит на оздоровительном курорте в Австрии, приходит вывод, что началась пиар-компания нового сезона популярного шоу, а набраться сил и поправить здоровье звезда отправилась именно перед его стартом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 22:35

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