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Илья Яббаров не явился на крестины собственного сына из-за "больных" людей

Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров в очередной раз поссорился с матерью своего новорожденного сына Богдана Аленой Рапунцель. Саратовский шансонье заявил, что он не явился на крестины мальчика из-за "больных" людей.
Илья Яббаров не явился на крестины собственного сына из-за "больных" людей

На прошедших выходных Алена Рапугцель покрестила своего маленького сына. Процесс прошел в одной из часовен города Москвы. На празднике присутствовала не только молодая мама, но и ее родственники, после чего компания отправилась праздновать в ресторан. Позже звезда опубликовала памятные кадры в Instagram, на которых видно, что отец ребенка Илья Яббаров проигнорировал важное в жизни его новорожденного сына событие.

Как объяснил проектант, он не хотел находиться в компании "больных" людей. Более того, он обеспокоен тем фактом, что в этой среде будет воспитываться его ребенок. Под своим выражением саратовский шансонье, вероятно, имел ввиду недавно ставших ему в немилость Дмитрия Дмитренко и Ольгу Рапунцель, а также ее мать Татьяну Владимировну Григорьевскую.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

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