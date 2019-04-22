Илья Яббаров не явился на крестины собственного сына из-за "больных" людей

На прошедших выходных Алена Рапугцель покрестила своего маленького сына. Процесс прошел в одной из часовен города Москвы. На празднике присутствовала не только молодая мама, но и ее родственники, после чего компания отправилась праздновать в ресторан. Позже звезда опубликовала памятные кадры в Instagram, на которых видно, что отец ребенка Илья Яббаров проигнорировал важное в жизни его новорожденного сына событие.Как объяснил проектант, он не хотел находиться в компании "больных" людей. Более того, он обеспокоен тем фактом, что в этой среде будет воспитываться его ребенок. Под своим выражением саратовский шансонье, вероятно, имел ввиду недавно ставших ему в немилость Дмитрия Дмитренко и Ольгу Рапунцель, а также ее мать Татьяну Владимировну Григорьевскую.