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«Расстанусь со своим вторым подбородком»: 33-летняя Дарья Пынзарь решилась на пластику

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь решилась на пластику лица. Бизнесвумен рассказала в Instagram, что к врачу ее привез муж Сергей. После операции 33-летняя блондинка надеется избавиться от второго подбородка.
«Расстанусь со своим вторым подбородком»: 33-летняя Дарья Пынзарь решилась на пластику

Дарья Пынзарь часто публикует в своем блоге в Instagram семейные снимки. Экс-проектантка вместе с мужем Сергеем и детьми проживают в Турции, где ведут успешный бизнес. В последнее время бывшая звезда реалити часто бывает в России, где, как она признается, стала налегать на вкусную еду. Подписчики сразу же заметили, что девушка набрала несколько лишних килограммов.

В ответ на колкие замечания хейтеров Дарья Пынзарь опубликовала очередной снимок, под которым написала, что действительно немного поправилась, однако это ей совсем не мешает. Видимо, недавно звезда поменяла свое мнение, так как отправилась в клинику на консультацию перед пластикой лица. Так как в медучреждение Дарью Пынзарь привез муж, видимо, он полностью поддерживает ее желания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:23

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