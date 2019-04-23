Анонсирован непадающий велосипед с системой стабилизации





Создатели этого необычного непадающего велосипеда отмечают, многим подобная идея может показаться странной и ненужной, но это не так. Обычные люди контролируют данное транспортное средство с помощью постоянной оценки обстановки и собственного вестибулярного аппарата, но существует проблема пенсионеров. С возрастом функционирование этого органа, как и всех других, ухудшается, что делает управление велосипедом крайне проблематичным. Тоже самая касается и новичков, еще не умеющих достаточно опыта.Данный необычный велосипед имеет специальную систему стабилизация, не позволяющую ему упасть. Она представляет собой электромотор и датчики, расположенные в рулевом стакане, в новинке он значительно больше обычного. Как только система посчитает, что велосипед падает, произойдет автоматическое изменение угла поворота переднего колеса, что приведет к выравниванию. Следует отметить, что это будет начинать работать со скорости более 4 км/ч.Создатели непадающего велосипеда не раскрыли никаких подробностей относительно массового выпуска новинки и отметили, что на данном этом она является прототипом.