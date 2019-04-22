Ксения Бородина уверена в скором расставании Маймона Марданшина и Анастасии Якуб

Ксения Бородина объяснила, что Анастасия Якуб плохо общается со своим молодым человеком - не готовит ему тех блюд, которые он ее просит, не прислушивается к его словам, а потому Саймон Марданшин может попросту разочароваться в избраннице и оставить ее.Тем не менее поклонники Анастасии Якуб думают иначе. Многие подчеркивают, девушка уже завоевала множество наград на проекте, а телеведущие то и дело пытаются выставить участников на проекте в качестве призов, которые девушки непременно должны заслуживать.