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Найденную в янтаре древнюю осу из Мьянмы назвали в честь Дракулы

Найденная в янтаре в Мьянме древняя оса получила имя в честь графа Дракулы. Такое название ей дали из-за набора длинных щупалец у рта.
Найденную в янтаре древнюю осу из Мьянмы назвали в честь Дракулы

Помимо странных наростов вокруг рта, у древней осы также имеется особое строение крыльев, что свидетельствует о нахождении ранее неизвестного вида. Оса получила имя Supraserphites draculi в честь героя литературного произведения Брэма Стокера. В куске обнаруженного в Мьянме янтаря находится тело осы мелового периода длиной около 2,5 мм. Ученые предположили, что насекомое могло погибнуть около ста миллионов лет назад. Предполагается, что оса принадлежит семейству Serphitoidea, процветавшему в меловой период и полностью вымершему в современности.

Предполагается, что Supraserphites draculi вела паразитический образ жизни, а яйца откладывала прямо в тело жертвы. Первые предки осы жили около 270 миллионов лет назад, а благодаря связи между ними ученые смогли проследить эволюцию крылатых в доисторических экосистемах.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:03

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