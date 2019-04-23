Найденную в янтаре древнюю осу из Мьянмы назвали в честь Дракулы





Помимо странных наростов вокруг рта, у древней осы также имеется особое строение крыльев, что свидетельствует о нахождении ранее неизвестного вида. Оса получила имя Supraserphites draculi в честь героя литературного произведения Брэма Стокера. В куске обнаруженного в Мьянме янтаря находится тело осы мелового периода длиной около 2,5 мм. Ученые предположили, что насекомое могло погибнуть около ста миллионов лет назад. Предполагается, что оса принадлежит семейству Serphitoidea, процветавшему в меловой период и полностью вымершему в современности.Предполагается, что Supraserphites draculi вела паразитический образ жизни, а яйца откладывала прямо в тело жертвы. Первые предки осы жили около 270 миллионов лет назад, а благодаря связи между ними ученые смогли проследить эволюцию крылатых в доисторических экосистемах.