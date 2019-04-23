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Стас Костюшкин с юмором ответил подписчице на слова о старости

Певец Стас Костюшкин остроумно ответил подписчице, которая упрекнула его «в старости». По ее мнению, артисту из-за его лет уже не стоит выходить на сцену.
Стас Костюшкин с юмором ответил подписчице на слова о старости

Бывший вокалист поп-коллектива «Чай вдвоем» известен не только музыкальными способностями, спортивным телосложением, но и умением удачно пошутить. Недавно в личном микроблоге ему написали, что Костюшкин уже якобы стар для сцены, и из него «песок сыпется».

Артист не стал обижаться на такие нелестные слова о себе, а шутя ответил комментатору, что на этом научился зарабатывать деньги, заключив соглашения с московской мэрией и просто гуляя по центральным улицам мегаполиса.

Среди других шуток Стаса Костюшкина высказывания о детях. Один из юзеров поинтересовался, отчего отпрыски так мало похожи на своего отца, на что последний ответил, что у него плотный рабочий график.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:26

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