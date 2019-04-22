Современные технологии России способны обезоружить военную технику США
Представитель Экспертного совета Общероссийской организации “Офицеры России” Александр Перенджиев заявил, что современные российские технологии могут обезоружить США. Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что определяющее значение сейчас играет развитие киберпространства.
Накануне состоялось открытие конференции по итогам пятилетней работы Национального центра управления обороной России, где высказались многие эксперты. Как отметил Александр Перенджиев, представляющий Ассоциацию военных политологов, социальные отношения перешли в информационное пространство также в военной сфере, поэтому следует разработать средства защиты сетей. Особое внимание уделяется электронной борьбе, где атаки осуществляются при помощи передовых технологий. Именно благодаря ним можно обезоружить технику. В данном вопросе Россия не находится в числе отстающих, а из-за быстрого совершенствования сферы лидеры постоянно меняются.
Политологи отмечают, что киберпространство будет работать только для обеспечения контроля, а реальные военные силы смогут принести победу в столкновении. Как отмечается на страницах портала “ПолитЭксперт”, использование современных технологий позволит вести защиту и проводить атаки на автоматизированные системы управления.
Накануне состоялось открытие конференции по итогам пятилетней работы Национального центра управления обороной России, где высказались многие эксперты. Как отметил Александр Перенджиев, представляющий Ассоциацию военных политологов, социальные отношения перешли в информационное пространство также в военной сфере, поэтому следует разработать средства защиты сетей. Особое внимание уделяется электронной борьбе, где атаки осуществляются при помощи передовых технологий. Именно благодаря ним можно обезоружить технику. В данном вопросе Россия не находится в числе отстающих, а из-за быстрого совершенствования сферы лидеры постоянно меняются.
Политологи отмечают, что киберпространство будет работать только для обеспечения контроля, а реальные военные силы смогут принести победу в столкновении. Как отмечается на страницах портала “ПолитЭксперт”, использование современных технологий позволит вести защиту и проводить атаки на автоматизированные системы управления.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:12