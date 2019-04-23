Замминистра обороны России рассказал об уникальности С-400





Комплекс С-400 предназначен для перехвата и уничтожение абсолютно всех воздушно-космических типов целей, существующих в мире на данный момент, а также тех, что могут быть созданы в ближайшее время, сообщает замминистра обороны России. Именно это делает данный зенитно-ракетный комплекс настолько уникальным и не имеющим аналогов.Александр Фомин отдельно остановился на конкретных аспектах перспектив этой боевой машины. Он сообщил, С-400 способен перехватывать и уничтожать цели, летящие на скорости до 4800 м/с, а таковых в мире на данный момент не существует. Военный оценил боевой задел данного зенитно-ракетного комплекса как средний и далекий, так как еще не скоро появится вооружение, способное преодолевать такую защиту.Замминистра обороны России отмечает, С-400 поражает все аэродинамические цели: самолеты и иные летательные аппараты,баллистические и крылатые ракеты, а также их отделяющиеся головные части. Все эти характеристики делают данный зенитно-ракетный комплекс уникальным и не имеющим аналогов в мире.Многие страны регулярно высказывают желание приобрести С-400, так как он значительно превосходит системы противовоздушной обороны США.