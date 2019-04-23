Любовница Станислава Говорухина готова эксгумировать тело режиссера для установления отцовства

По словам Анастасии Мартцинковской, от связи с мэтром она 15 лет назад родила сына Давида. Мальчик появился на свет здоровым, однако, как утверждает мать, из-за халатности врачей роддома получил травму, которая привела к ДЦП, эпилепсии и задержке психоречевого развития. Знаменитый отец сам поддержку ребенку не оказывал, но поручил своему другу Шабтаю Калмановичу перечислять деньги.Теперь Анастасия Мартцинковская претендует на часть наследства Станислава Говорухина, а для того, чтобы доказать отцовство режиссера, готова провести эксгумацию его тела. Однако она отмечает, что не начинала бы судебную тяжбу, если бы вдова знаменитости Галина Борисовна согласилась на ее условия. Любовница кинематографиста предлагает вариант урегулирования конфликта, который заключается в том, что Галина Борисовна может продать одну из своих квартир и приобрести две квартиры в Москве и Крыму для Давида, где мальчик регулярно проходит дорогостоящую терапию. Оставшуюся сумму Анастасия Мартцинковская разместила бы в банке на депозитном вкладе.Примечательно, что сейчас Анастасия Мартцинковская находится на шестом месяце беременности. Отцом будущего ребенка является фотограф Дмитрий Дубинский, за которого она вышла замуж в январе.