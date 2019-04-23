Звезда “Кадетства” Артем Терехов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер Артем Терехов, известный по сериалу “Кадетство”, сдал ДНК-тест, чтобы выяснить, есть ли у него внебрачный сын. В одном из эфиров программы “На самом деле” родство с 9-летним ребенком не было доказано.
Некая Лилия Еремеева утверждала, что 9 лет назад родила мальчика от актера Артема Терехова. По словам женщины, они встречались несколько месяцев, а потом он бесследно исчез из ее жизни. После того, как она узнала о беременности, пыталась сообщить об этом предполагаемому отцу, но он не выходил на связь. Как подчеркнула Еремеева, у нее в тот момент у нее не имелось других партнеров. Продолжительное время молчания она объяснила обидой на бывшего возлюбленного, а вскоре в студии появился непосредственно Терехов.
Актер заявил, что желает сделать ДНК-тест перед камерами, на что согласилась Еремеева. В финале выпуска Дмитрий Шепелев открыто заявил, что по результатам анализа кровное родство ребенка и актера равно 0%.
Некая Лилия Еремеева утверждала, что 9 лет назад родила мальчика от актера Артема Терехова. По словам женщины, они встречались несколько месяцев, а потом он бесследно исчез из ее жизни. После того, как она узнала о беременности, пыталась сообщить об этом предполагаемому отцу, но он не выходил на связь. Как подчеркнула Еремеева, у нее в тот момент у нее не имелось других партнеров. Продолжительное время молчания она объяснила обидой на бывшего возлюбленного, а вскоре в студии появился непосредственно Терехов.
Актер заявил, что желает сделать ДНК-тест перед камерами, на что согласилась Еремеева. В финале выпуска Дмитрий Шепелев открыто заявил, что по результатам анализа кровное родство ребенка и актера равно 0%.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:02