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В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер

Спетая музыкантами Florence the Machine песня Jenny of Oldstones, прозвучавшая во второй серии «Игры престолов», может содержать спойлеры. К такому мнению пришли фанаты киносаги.
В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер

По сюжету, в данном эпизоде ряд героев встретились ради тихого застолья перед атакой Короля Ночи и его войск. Во время этой сцены Подрик спел композицию «Песня Дженни».

Вспоминая прежние подобные моменты в «Игре престолов», фанаты указали, что треки оказывают влияние на будущие события. Новая аудиозапись повествует о Дженни из Старых Камней, которая по своему социальному происхождению являлась крестьянкой, позже ставшей женой Таргариена из-за женитьбы принца Дункана. Его отец был против этого, и в результате наследник отказался от права на престол, что говорит о последующих жизненных событиях Джона Сноу.

Фронтмен Florence the Machine Флоренс заявила, что любит сериал «Игры престолов», она восхищена его эстетикой и кельтской музыкой, а ее треки уже ранее применялись для съемок второго сезона проекта.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:07

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