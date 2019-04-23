В саундтреке второй серии «Игры престолов» появился спойлер





По сюжету, в данном эпизоде ряд героев встретились ради тихого застолья перед атакой Короля Ночи и его войск. Во время этой сцены Подрик спел композицию «Песня Дженни».Вспоминая прежние подобные моменты в «Игре престолов», фанаты указали, что треки оказывают влияние на будущие события. Новая аудиозапись повествует о Дженни из Старых Камней, которая по своему социальному происхождению являлась крестьянкой, позже ставшей женой Таргариена из-за женитьбы принца Дункана. Его отец был против этого, и в результате наследник отказался от права на престол, что говорит о последующих жизненных событиях Джона Сноу.Фронтмен Florence the Machine Флоренс заявила, что любит сериал «Игры престолов», она восхищена его эстетикой и кельтской музыкой, а ее треки уже ранее применялись для съемок второго сезона проекта.