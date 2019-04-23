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Тарасова ответила на критику розового костюма Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику в адрес фигуристки Евгении Медведевой. Она заявила, что в розовом костюме спортсменки нет ничего плохого и непристойного, поэтому посоветовала людям меньше завидовать окружающим.
Тарасова ответила на критику розового костюма Медведевой

Совсем недавно Евгения Медведева разместила на своей странице в Instagram свежие фотографии с шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее. На нем фигуристка выступала в своем новом розовом обтягивающем костюме. Такой внешний вид спортсменки многим не понравился, и они заявили, что он чересчур откровенный и вызывающий. В итоге это привело к целой волне критики и недовольства в адрес Евгении Медведевой.

На эту ситуацию не могла не отреагировать заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она не понимает, что людям не понравилось в этом конкретном розовом костюме. Наставница многих олимпийских чемпионов отмечает, фигуристки постоянно катаются в обтягивающих эластичных нарядах, и никто не выступал против, но теперь почему-то решили возмутиться «откровенным» образом Евгении Медведевой. Она уверена, тем людям, что критикуют данным розовый костюм, просто нечем заняться.

Татьяна Тарасова отмечает, у всей этой ситуации может быть и другой подтекст – зависть. Она считает, что молодой, успешной и красивой Евгении Медведевой многие просто завидуют. Тренер предложила таким людям чаще смотреть в зеркало.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:01

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