Тарасова ответила на критику розового костюма Медведевой

Совсем недавно Евгения Медведева разместила на своей странице в Instagram свежие фотографии с шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее. На нем фигуристка выступала в своем новом розовом обтягивающем костюме. Такой внешний вид спортсменки многим не понравился, и они заявили, что он чересчур откровенный и вызывающий. В итоге это привело к целой волне критики и недовольства в адрес Евгении Медведевой.На эту ситуацию не могла не отреагировать заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она не понимает, что людям не понравилось в этом конкретном розовом костюме. Наставница многих олимпийских чемпионов отмечает, фигуристки постоянно катаются в обтягивающих эластичных нарядах, и никто не выступал против, но теперь почему-то решили возмутиться «откровенным» образом Евгении Медведевой. Она уверена, тем людям, что критикуют данным розовый костюм, просто нечем заняться.Татьяна Тарасова отмечает, у всей этой ситуации может быть и другой подтекст – зависть. Она считает, что молодой, успешной и красивой Евгении Медведевой многие просто завидуют. Тренер предложила таким людям чаще смотреть в зеркало.