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Павел Дуров поздравил жителей Украины с избранием Владимира Зеленского новым президентом

Павел Дуров поздравил жителей Украины с приходом к власти Владимира Зеленского. Программист назвал нового главу страны новым и молодым, опубликовав соответствующее сообщение в Telegram-канале.
Павел Дуров поздравил жителей Украины с избранием Владимира Зеленского новым президентом

Один из основателей соцсети "ВКонтакте" считает, что подотчетность и сменяемость в стране власти выступают ключевым залогом успешного госуправления. Всех юзеров сети Telegram из Украины Павел Дуров поздравил с тем, что теперь они имеют молодого главу государства.

Зеленский, по данным экзитполов, победил во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля. Состоянием на 22 апреля он набирает 73,2% голосов, а Петр Порошенко — 24,4%, о чем сообщает пресс-ведомство ЦИК Украины. С новой должностью деятеля поздравили коллега из Франции Эммануэль Макрон, Тереза Мэй, Ангела Меркель и даже Дональд Трамп. Также свою поддержку Зеленскому высказали многие российские знаменитости.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:10

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