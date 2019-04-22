Павел Дуров поздравил жителей Украины с избранием Владимира Зеленского новым президентом





Один из основателей соцсети "ВКонтакте" считает, что подотчетность и сменяемость в стране власти выступают ключевым залогом успешного госуправления. Всех юзеров сети Telegram из Украины Павел Дуров поздравил с тем, что теперь они имеют молодого главу государства.Зеленский, по данным экзитполов, победил во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля. Состоянием на 22 апреля он набирает 73,2% голосов, а Петр Порошенко — 24,4%, о чем сообщает пресс-ведомство ЦИК Украины. С новой должностью деятеля поздравили коллега из Франции Эммануэль Макрон, Тереза Мэй, Ангела Меркель и даже Дональд Трамп. Также свою поддержку Зеленскому высказали многие российские знаменитости.