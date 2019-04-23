Владельцы Hyundai и Kia смогут менять мощность двигателя через смартфон
Владельцы автомобилей Hyundai и Kia смогут менять мощность автомобиля в режиме реального времени. Для этого они будут использовать смартфон и специальное приложение, оснащенное помощником и системой подбора оптимальных настроек.
Об этом сообщил сотрудник российского представительства концерна Hyundai. По его словам, эта технология уже находится в стадии разработки и поможет каждому владельцу настраивать автомобиль под себя. Скорее всего, функция изменения мощности через смартфон будет доступна только на электрокарах Hyundai и Kia, но пока неизвестно каких именно.
Для этого автопроизводитель разработает специальное приложение, оснащенное не только инструментарием для настройки двигателя, но и встроенной системой анализа текущих его характеристик и генерирования индивидуальных советов с учетом стиля вождения каждого водителя. Это позволит покупателям автомобилей Hyundai и Kia получить по-настоящему уникальное транспортное средство, непохожее на другие, сообщает издание «Слово и Дело».
Приложение для смартфона позволит водителям делиться своими вариантами настроек со всеми остальными людьми. Это приведет к тому, что владельцы автомобилей Hyundai и Kia начнут активно взаимодействовать друг с другом и рассказывать о собственном опыте. Пока неизвестно, какие именно модели двух данных брендов получат возможность изменения мощности двигателя через смартфон.
Об этом сообщил сотрудник российского представительства концерна Hyundai. По его словам, эта технология уже находится в стадии разработки и поможет каждому владельцу настраивать автомобиль под себя. Скорее всего, функция изменения мощности через смартфон будет доступна только на электрокарах Hyundai и Kia, но пока неизвестно каких именно.
Для этого автопроизводитель разработает специальное приложение, оснащенное не только инструментарием для настройки двигателя, но и встроенной системой анализа текущих его характеристик и генерирования индивидуальных советов с учетом стиля вождения каждого водителя. Это позволит покупателям автомобилей Hyundai и Kia получить по-настоящему уникальное транспортное средство, непохожее на другие, сообщает издание «Слово и Дело».
Приложение для смартфона позволит водителям делиться своими вариантами настроек со всеми остальными людьми. Это приведет к тому, что владельцы автомобилей Hyundai и Kia начнут активно взаимодействовать друг с другом и рассказывать о собственном опыте. Пока неизвестно, какие именно модели двух данных брендов получат возможность изменения мощности двигателя через смартфон.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00