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Владельцы Hyundai и Kia смогут менять мощность двигателя через смартфон

Владельцы автомобилей Hyundai и Kia смогут менять мощность автомобиля в режиме реального времени. Для этого они будут использовать смартфон и специальное приложение, оснащенное помощником и системой подбора оптимальных настроек.
Владельцы Hyundai и Kia смогут менять мощность двигателя через смартфон

Об этом сообщил сотрудник российского представительства концерна Hyundai. По его словам, эта технология уже находится в стадии разработки и поможет каждому владельцу настраивать автомобиль под себя. Скорее всего, функция изменения мощности через смартфон будет доступна только на электрокарах Hyundai и Kia, но пока неизвестно каких именно.

Для этого автопроизводитель разработает специальное приложение, оснащенное не только инструментарием для настройки двигателя, но и встроенной системой анализа текущих его характеристик и генерирования индивидуальных советов с учетом стиля вождения каждого водителя. Это позволит покупателям автомобилей Hyundai и Kia получить по-настоящему уникальное транспортное средство, непохожее на другие, сообщает издание «Слово и Дело».
Владельцы Hyundai и Kia смогут менять мощность двигателя через смартфон

Приложение для смартфона позволит водителям делиться своими вариантами настроек со всеми остальными людьми. Это приведет к тому, что владельцы автомобилей Hyundai и Kia начнут активно взаимодействовать друг с другом и рассказывать о собственном опыте. Пока неизвестно, какие именно модели двух данных брендов получат возможность изменения мощности двигателя через смартфон.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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