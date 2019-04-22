Елена Мизулина предложила ввести кодекс и новые ограничения для школьников





Попечительский совет Национального центра помощи пострадавшим детям в лице Елены Мильской сообщает, что 35% подростков находятся под влиянием разрушающего контента. Главными проблемами в Сети называются призывы несовершеннолетних к насилию, наркомании и революциям. Мильская также предложила обязать школьников отказаться от мобильных телефонов в школе, оставляя все гаджеты при входе. Инициатива получила поддержку среди участников форума.Елена Мизулина заявила, что в России может появиться закон об Интернете или особый кодекс, согласно которому будет регулироваться взаимодействие между пользователями Сети. Согласно новым поправкам в закон, штрафы за публикацию запрещенного контента вырастут минимум в 20 раз. Совет Федерации также принял законопроект о суверенном Рунете, согласно которому будет создана инфраструктура, обеспечивающая работу российской сети при отключении операторов от глобальной.