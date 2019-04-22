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Елена Мизулина предложила ввести кодекс и новые ограничения для школьников

На Форуме безопасного интернета, прошедшем в Москве, предложили ввести кодекс и новые ограничения для школьников. В частности, обсуждали штрафы, запреты и ограничения, а сенатор Елена Мизулина предложила новые решения проблемы.
Елена Мизулина предложила ввести кодекс и новые ограничения для школьников

Попечительский совет Национального центра помощи пострадавшим детям в лице Елены Мильской сообщает, что 35% подростков находятся под влиянием разрушающего контента. Главными проблемами в Сети называются призывы несовершеннолетних к насилию, наркомании и революциям. Мильская также предложила обязать школьников отказаться от мобильных телефонов в школе, оставляя все гаджеты при входе. Инициатива получила поддержку среди участников форума.

Елена Мизулина заявила, что в России может появиться закон об Интернете или особый кодекс, согласно которому будет регулироваться взаимодействие между пользователями Сети. Согласно новым поправкам в закон, штрафы за публикацию запрещенного контента вырастут минимум в 20 раз. Совет Федерации также принял законопроект о суверенном Рунете, согласно которому будет создана инфраструктура, обеспечивающая работу российской сети при отключении операторов от глобальной.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:44

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